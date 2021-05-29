Kanada'da bir okuldaki toplu mezarda 215 'yerli çocuğun' kalıntıları bulundu

Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçmişte yerlileri asimile etmekte kullanmış olan bir yatılı okulda, 215 çocuğun ceset kalıntıları bulundu.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yerlilerin kaldığı eski bir yatılı okulun bahçesinde toplu mezar bulundu.

1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu’nda yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlandı.

Ön bulgular, kayıp çocukların ölümlerinin kayıt altına alınmadığını gösteriyor.

En küçüğünün 3 yaşında olduğu belirtilen çocukların ne zaman öldükleri ve ölüm nedenleri bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Utanç verici" bir sömürge politikası

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, sosyal medya hesabından, "Bu, ülkemiz tarihinin o karanlık ve utanç verici döneminin üzücü bir hatırlatıcısı" açıklamasını yaptı.

Kanada Yerli Halklarla İlişkiler Bakanı Carolyn Bennett da, yatılı okulların "utanç verici" bir sömürge politikasının parçası olduğunu dile getirdi.