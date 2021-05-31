Belarus Dışişleri: Minsk’te gözaltına alınan Rusya vatandaşı Sapega affedilebilir

Belarus Dışişleri Bakanı Makey, Minsk'te gözaltına alınan Rusya vatandaşı Sapega'nın davasının büyük olasılıkla Belarus'ta görüleceğini ve ardından bu kişinin Devlet Başkanının kararı ile affedilmesi ya da cezasını çekmek üzere Rusya'ya gönderilmesi gibi farklı alternatifler mümkün olabileceğini belirtti.

Rus Kommersant gazetesine konuşan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Minsk'te gözaltına alınan Rusya vatandaşı Sofiya Sapega'nın davasının büyük olasılıkla Belarus'ta görüleceğini ve ardından bu kişinin Devlet Başkanının kararı ile affedilmesi ya da cezasını çekmek üzere Rusya'ya gönderilmesi gibi farklı alternatifler mümkün olabileceğini ifade etti.

Makey, “Bu konu ilgili kolluk kuvvetleri tarafından ele alınmalı. Karar mahkeme tarafından verilmeli. Belirli kişilerin yıkıcı faaliyetleri hakkındaki tüm bilgilerin kurumlarımıza ulaştığını dikkate alırsak yargılama büyük olasılıkla Belarus'ta yapılacak” dedi ve ekledi:

“Durumun bundan böyle nasıl gelişeceğini tahmin edemiyorum, zira farklı alternatifler var. Devlet Başkanının kararıyla af kararı da, cezasını çekmesi için Rusya'ya gönderilme kararı da alınabilir. Beklemek gerekir.”

Makey, davanın Belarus’ta görülmesi durumunda yargılamanın ne kadar sürebileceği sorusuna, bunun ‘soruşturmanın elinde hangi materyallerin bulunduğuna ve hangi kanıt altyapısının var olduğuna bağlı olduğu’ yanıtını verdi.

Belaruslu diplomat, “Eğer yeteri kadar materyal varsa, bunun yeterince hızlı olabileceğini dışlamıyorum” vurgusunu yaptı.

Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun yaptıkları görüşme hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Sapega’nın gözaltına alınmasını gündeme getirdiğini, Rusya’nın Sapega’nın akıbeti konusunda kayıtsız olmadığını açıklamıştı.

Peskov, Putin’in Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Sapega’nın akıbetinin dikkatle takip edilmesi talimatını da verdiğini belirtmişti.

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın yöneticisi Roman Protaseviç ve yanında seyahat eden Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.