AB, göçmenleri 'yapay zekayla' engellemeye çalışacak

Yunanistan-Türkiye sınırında, göçmenleri 'erken tespit etme ve caydırma' amacıyla, projektörler ve uzun menzilli akustik cihazların kullanıldığı otomatik gözetim ağı inşa edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sınır koruma otoritesi başkanı Polis Binbaşı Dimonsthenis Kamargios, AP'ye yaptığı açıklamada "Neler olduğuna dair net bir 'sınır öncesi' resme sahip olacağız, ağın temel unsurları yıl sonunda başlatılacak" dedi.
Yapay zeka destekli yalan dedektörleri ve sanal sınır koruma görüşme botlarının pilot uygulamalarının, uydu verilerini kara, hava, deniz ve su altındaki insansız hava araçlarından alınan görüntülerle entegre etmeye yönelik denemeler de yapıldı.
Proje kapsamında, avuç içi tarayıcılar, biyometrik tanımlayıcı olarak kullanmak için bir kişinin elindeki benzersiz damar desenini kaydecek ve canlı kamera yeniden yapılandırma teknolojisinin yapımcıları, 'yeşillikleri' sanal olarak silerek sınır bölgelerinin yakınında saklanan insanları ortaya çıkaracak.
'Avrupalılarda kullanılmak üzere bir test alanı'
Dijital haklar grubu EDRi'den Ella Jakubowska ise, AB yetkililerinin karmaşık göç sorunuyla uğraşırken ahlaki düşünceleri ortadan kaldırmak için 'tekno-çözümcülüğü' benimsediklerini savundu:
"AB fonlarının, hareket halindeki insanları kriminalize eden, onlar üzerinde deney yapan pahalı teknolojilere aktarılması çok rahatsız edici."
Avrupa Birliği (AB), 2015-16 yıllarında yaşanan mülteci krizinin ardından güvenlik teknolojisi araştırmalarına 3 milyar euro (3.7 milyar dolar) akıttı. AB ayrıca, AB sınır koruma kuruluşu Frontex'i bir koordinasyon mekanizmasından tam teşekküllü bir çokuluslu güvenliğe dönüştürmek için blok dışındaki Akdeniz ülkeleriyle fon anlaşmaları yaptı.
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