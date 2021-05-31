Fransa, ABD'ye yeni bir 'Özgürlük Anıtı' gönderecek

'ABD ve Fransa arasındaki tarihi bağı temsil edeceği' belirtilen yeni 'Özgürlük Anıtı', ABD'ye 7 Haziran'da gönderilecek ve ülkenin Bağımsızlık Günü'nü kutladığı 4 Temmuz'da ulaşacak.

ABD'nin Fransa'ya göndereceği yeni 'Özgürlük Anıtı' ABD'ye 7 Haziran'da gönderilecek ve ülkenin Bağımsızlık Günü'nü kutladığı 4 Temmuz'da ulaşacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa'nın ABD Büyükelçisi Philippe Etienne,belirtilen heykelle ilgili olarak "Bu heykel hem özgürlüğün hem de misafirperverliğin çifte sembolü. Komşuları ve Washington belediye başkanını, heykelin sokaktaki herkes tarafından görülebileceği konusunda uyardım" ifadelerini kullandı.

Le Journal du Dimanche'ın aktardığına göre 2 metre 83 santimetre boyundaki yeni heykel, büyük kardeşinden çok daha küçük olacak.

ABD'nin sembol yapılarından olan ve bugün New York açıklarında duran Özgürlük Anıtı, Fransa tarafından Washington'a ABD'nin bağımsızlığının 100. yılı gerekçesiyle 19. yüzyılda hediye olarak gönderilmişti

Fransa'nın ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, ''Bu şekilde Fransa-ABD tarihiyle tekrar temasa geçmek istedik. Bu hem dostluğumuz, hem de özgürlüğün iki katı değerinde bir sembol'' dedi.

Heykel, Washington DC'deki Fransız Büyükelçisi'nin konutunun bahçesine yerleştirilecek ve 10 sene orada kalacak.