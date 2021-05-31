NATO'dan Belaruslu diplomatlara erişim kısıtlaması

Stoltenberg, “Belaruslu yetkililerin NATO Genel Merkezi’ne erişimini kısıtlamaya karar verdik” açıklaması yaptı.

Stoltenberg, bu kararın gerekçesinin ise 'güvenlik tedbirleri' olduğunu söyledi.

Daha önce NATO, 23 Mayıs’ta Atina-Vilnius seferini yapan ve Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair uçağından, ülkesi Belarus ve Ukrayna’daki neo-nazi grupların içinde yer almış aşırılık yanlısı Roman Protaseviç’in indirilmesini kınamıştı.

Müttefiklerin bu olaya karşı aldığı bireysel ve kolektif tedbirlere destek veren NATO Konseyi, Protaseviç ve Sapega’nın “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılmasını talep etmişti.