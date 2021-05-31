ABD'nin AB liderlerini dinlediği iddiasıyla ilgili tam netlik talep eden Macron: Müttefik dinlemek kabul edilemez

ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Danimarka istihbaratının yardımıyla en az 2014'e dek Almanya Başbakanı ve diğer üst düzey Avrupalı yetkilileri dinlediğinin ortaya çıkmasıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Şansölye Merkel'den açıklama geldi.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi toplantısının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısı düzenledi.

Danimarka Radyosu'nun ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Danimarka Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (Forsvarets Efterretningstjeneste/FE) yardımıyla en az 2014'e dek Avrupalı siyasi liderleri dinlediği haberine değinen Macron, "Kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

'Fransa ve Almanya'nın olan biten konusunda tam bir netlik talep ettiğini' söyleyen Macron, "Müttefikler arasında böyle bir şey kabul edilemez" dedi.