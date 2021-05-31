Bomba ihbarı alan Ryanair uçağı Berlin’e acil iniş yaptı

RFI’nin aktardığına göre, 30 Mayıs Pazar günü Dublin-Krakow seferini yapan Ryanair yolcu uçağı, bomba ihbarı alındıktan sonra rotasını değiştirerek Almanya’nın başkenti Berlin’e acil iniş yaptı. Uçak, 31 Mayıs Pazartesi günü sabaha kadar pistte kaldı.

Haberde, güvenlik güçlerinin uçağı incelediği ama bomba bulamadığı bildirildi. Tüm yolcuların uçaktan indirildiği ve bagajlarının da incelendiği belirtildi.

Berlin polisi, yolcuların yedek uçakla Polonya’nın Krakow şehrine yollandığını açıkladı.

Bir hafta önce Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağı da bomba ihbarı alındıktan sonra Belarus’un başkenti Minsk’e acil iniş yapmıştı. Ryanair şirketi, Belaruslu yetkililerin yayınladığı pilot-kontrol kulesi diyalog dökümünü yalanlamış, uçağın “bomba ihbarı aldıklarını iddia eden” Minsk kontrol kulesi tarafından inişe zorlandığını öne sürmüştü.

Ne olmuştu?

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.