Almanya ve Fransa'dan Rusya'yla diyaloğu sürdürme kararı

Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi toplantısının sonuç bildirgesinde, henüz çözüme kavuşturulamayan sorunlara rağmen Berlin ve Paris'in Moskova'yla diyaloğu sürdürmeye kararlı olduğu bildirildi.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi toplantısının sonuç bildirgesinin metninde, "İstikrarı bozucu davranışlar ve uluslararası hukuka yönelik tekrarlanan ihlaller dahil Rusya ile ilgili çözüm bekleyen sorunlar ilişkilerimizi etkiliyor ve değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak Rusya ile diyaloğu, Avrupa Birliği’nin genel ilkeleri temelinde sürdürme ve ortak ilgi alanlarına seçici katılım kararlılığımızı teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fransa ve Almanya'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) bağlılığı sürdürdükleri ve ABD'nin de anlaşmaya geri dönmesini umdukları belirtilen bildirgede, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı katılımcıları ve ABD arasında, Washington’un anlaşmaya geri dönüşünü kolaylaştırmayı ve İran’ın anlaşma şartlarına tam uymasını sağlamayı amaçlayan zengin içerikli müzakereleri memnuniyetle karşılıyor, desteklemeye devam ediyoruz" denildi.

Yeni görüşmelerin, anlaşmayı güçlendirmeye yardımcı olacağı umudu dile getirilen bildirgede, "Bölgesel aktörler ve genel olarak uluslararası toplumla birlikte, İran’ın füze programı ve bölgedeki faaliyetleriyle ilgili diğer bölgesel güvenlik sorunlarını da çözmeyi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Almanya ve Fransa'nın, Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yapmasını kınadığı; Belarus'ta yeni devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını, tüm 'siyasi tutukluların' serbest bırakılmasını ve 'Belarus halkına yönelik şiddete son verilmesini' talep ettiği kaydedildi.

Sonuç bildirgesinin metninde, "Avrupa Konseyi'nin hızlı ve kararlı tepkisini memnuniyetle karşılıyoruz" diye kaydedildi.

Libya ve Ukrayna

Libya'ya silah ambargosunun devam etmesinden yana olduklarını belirten ve tüm yabancı paralı askerlerin bu ülkeden çıkarılmasını talep eden Almanya ve Fransa, ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Son gerilim ışığında, Minsk Anlaşması ve 2019 aralık ayında yapılan Paris Zirvesi'nin kararlarının uygulanmasının önemini vurguluyor, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaya kabul edilir çözüm bulma amacına ulaşmak için Normandiya Formatı kapsamındaki çalışmaşmalara bağlılığımızı sürdürüyoruz."