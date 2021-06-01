İsviçre, Putin-Biden zirvesi sırasında Cenevre semalarını kapatabilir

İsviçre Federal Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığı Sözcüsü Lorenz Frischknecht, Rusya ve ABD liderleri arasında 16 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan zirve sırasında Cenevre semalarının sivil uçaklara kapatılabileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Frischknecht, “Hava sahasının gözlenmesine ilişkin hazırlıklar yürütülüyor. Şu anda daha net bilgi sunamıyoruz. Alınabilecek olası tedbirler arasında hava sahasının gözlenmesi, askeri uçakların ve karadan hava savunma sistemlerinin hazır hale getirilmesinin yanı sıra hava sahasının sivil uçaklara kapatılması var” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek.