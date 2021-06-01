Belçika'da Resmi Gazete'de yanlışlıkla kuşkonmaz tarifi yayınlandı

Yasal metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete'nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında 'kuşkonmaz graten' tarifi yer aldı.

Yemeğin 6 adımda nasıl yapılacağını anlatan tarifin Resmi Gazete'de yer aldığını Morgan Moller isimli Belçikalı avukat fark etti.

Moller, sosyal medya hesabından gazetenin internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Resmi Gazete'nin işe yaramadığını söyleyenlerden bıktım. Oysa burada yasalar, kararlar, tarifler gibi her şeyi bulabilirsiniz." yazdı.

Ik heb het gehad met mensen die zeggen dat het Belgisch Staatsblad nutteloos is. Je vindt er alles : wetten, besluiten, recepten om te koken, noem maar op.



Eerlijk : in mijn juridische carriere deze hilariteit nog niet vaak tegengekomen. 😁 pic.twitter.com/VKR9rJOg6Z — Morgan G. Moller (@morganmoller) May 28, 2021

​Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.