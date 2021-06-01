Lugansk, Belarus'tan Nexta yöneticisi Protaseviç’in iadesini talep etti

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde başsavcılık, Belarus’un başkenti Minsk’te gözaltına alınan Nexta Telegram kanalının yöneticisi Roman Protaseviç’e karşı başlatılan davadan ilk tahkikat başlattı.

Lugansk Başsavcılığı Sözcüsü İnna Semenova, “Soruşturma sırasında, Protaseviç’in Donbass’ta sivillere yönelik saldırılarda ve sivil altyapının yok edilmesinde yer aldığı tespit edildi. Bu bağlamda, Lugansk Başsavcılığı, sanık Protaseviç’in katılımıyla Lugansk’ta ilk tahkikat gerçekleştirme fırsatının sunulması talebiyle Belarus güvenlik güçlerine başvurdu” diye açıkladı.

Lugansk ayrıca Belarus’ta Roman Protoseviç’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “adli yardım” ve elindeki bilgileri teklif etti.

Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti Başsavcılığı, Protaseviç’e Donbass’taki çatışmalara Ukrayna’nın safında katıldığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurmuştu.

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, Protaseviç'in Donbass'ta 'Azov' taburunun eylemlerine katıldığını söylemişti.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.