Londra Hyde Park'ta palalı saldırı

Londra kent merkezinde bulunan Hyde Park'ta kaydedilen görüntülerde, bir adamın palalı saldırganlar tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.
A wield gang chased a man last night in London’s Hyde Park, with zombie knives in front of screaming bystanders , pic.twitter.com/5HhPAaeJxN— @KassMedefer (@KMedefer) June 2, 2021
Uzun süre darbedilen adamın ilk önce saldırganlardan kaçtığı, sonra yakalanarak uzun bir süre dövüldüğü görüntüler kameralara yansıdı.
Hyde park in Sadiq Khan's London last night .— Tony (@mrtdogg_1) June 2, 2021
"Part and parcel of living in a big city" so he says. pic.twitter.com/GpEToS0xUx
Pala darbeleriyle yaralanan adamın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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