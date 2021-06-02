Belarus: Rusya’dan kredinin son 500 milyon dolarlık kısmını aldık

Belarus Maliye Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belarus’a devlet kredisinin tahsisini öngören hükümetlerarası anlaşmaya uygun olarak 2 Haziran 2021 tarihinde Maliye Bakanlığı’nın hesabına 500 milyon dolar meblağındaki ikinci kredi dilimi yatırılmıştır” ifadesine yer verildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dün hükümet üyelerine, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’den kredinin ikinci dilimini haziran ayında yatırma sözünü aldığını bildirmişti.
Rusya ve Belarus arasındaki 1 milyar dolarlık kredi anlaşması 21 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştı. Kredinin ilk dilimi 30 Aralık 2020’de yatırılmıştı.
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