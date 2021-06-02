Lufthansa, Belarus’u bypass ederek Rusya’ya uçuş izni aldı

Lufthansa basın dairesinden yapılan açıklamada, Alman havayolu şirketinin Belarus hava sahasını kullanmadan Rusya’ya yolcu seferleri yapmasına engel olan eksik tüm izinleri aldığı belirtildi.

“Lufthansa'nın az önce (Çarşamba akşamı) Rusya'ya yolcu seferlerinin yapılması için tüm eksik izinleri aldığını doğrulayabiliriz” denilen açıklama, şöyle devam etti: “Sonuç olarak, Frankfurt’tan Moskova-Domodedovo ve St. Petersburg'a daha fazla uçuş iptali beklemiyoruz.”

Lufthansa bugün Rus tarafının verdiği izinlerin eksikliği nedeniyle Belarus hava sahasını kullanmadan Rusya’ya yapılacak iki seferini iptal etmişti. Almanya Ulaştırma Bakanlığı, yanıt olarak Rusya’dan Almanya’ya yapılacak olan seferleri sınırladı.

Alman makamlar daha önce durumun çözüme kavuşturulması için Rusya ile görüşüldüğünü açıklamıştı.

Bu arada iki Rus havayolu şirketinin de Almanya’ya uçuş izni aldıkları öğrenildi.

Aeroflot Genel Müdürü, yaptığı açıklamada Alman yetkililerden Almanya seferlerini gerçekleştirmek için izin alındığını, Aeroflot’un yaz döneminde o yönde haftada 28 sefer yapabileceğini açıkladı.

Rus havayolu şirketi S7’den de benzer bir açıklama geldi.

Sputnik’e konuşan şirket yetkilisi, “S7 Havayolları, Alman yetkililerden seferleri gerçekleştirmek için izin aldı, Almanya uçuşları olağan düzende gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.