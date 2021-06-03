İngiliz fotoğrafçı O'Brien: Donbass'ta tek bir Rus askerine rastlamadım

BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu gayri resmi toplantısında konuşan fotoğrafçı Dean O'Brien, "Batı'da aynı şey söyleyip duruyorlar, Ruslar ordaymış, bu savaşı Ruslar başlatmış. Ben şahsen oradaydım ve Ukrayna'nın doğusunda Rus askerlerinin olmadığını kendi gözlerimle gördüm" bilgisini paylaştı.

Batı medyasının, Donbass'ta yaşananlara ilişkin gerçekleri, özellikle sivil evlerin topçu ateşine maruz kaldığını ve sivillerin 'keskin nişancıların hedef noktasında olduğunu' dile getirmek istemediğini kaydeden İngiliz fotoğrafçı, "Yaşananlar çirkin" diye konuştu.

I’m ‘live’ now at the UN Security Council Arria-Formula meeting in New York (via Zoom) I’m giving evidence on the circumstances of Maidan and its after effects in Donbass. People need to know what really started this conflict.

Livestream: https://t.co/P42s0jKMya — Dean O'Brien - BA (Hons) (@DeanoBeano1) June 2, 2021

O'Brien, Ukrayna'nın doğusuna dönme niyetinde olduğunu belirterek, "Bu konu gündeme getirilmeli ve aydınlatılmalı" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın girişimiyle video konferans yoluyla 'Maydan'ın halleri ve Donbass için sonuçları' başlıklı gayri resmi toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2013 yılında meydana gelen olayların ve ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmanın tanıkları davet edildi.