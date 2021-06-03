AB'den Türkiye-Mısır diyaloğuna dair açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Konsey Başkanı Charles Michel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir atmosfer bulunmasında AB'nin çıkarı bulunduğunu vurgulamış, Mısır ile Türkiye arasındaki mevcut diyaloğu memnuniyetle karşılamıştır" ifadeleri yer aldı.

Michel ve Sisi'nin ayrıca Orta Doğu Barış Süreci'ni ele aldığı, Michel'in İsrail ve Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesteki çabaları için Mısır'a teşekkür ettiği kaydedildi.

İki liderin ayrıca Libya'da istikrar ve birliğin sağlanmasında AB ve Mısır'ın ortak çıkarı bulunduğu konusunda hemfikir olduğu, Ulusal Birlik Hükümeti'nin desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Egyptian President @AlsisiOfficial and I exchanged today on our bilateral partnership and our joint commitment to enhance peace and stability efforts in the region.



EU 🇪🇺 and Egypt 🇪🇬 will work together & with other partners towards lasting peace for Israelis and Palestinians. pic.twitter.com/oEeMeibZJX — Charles Michel (@eucopresident) June 2, 2021

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