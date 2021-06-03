AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından görüşmeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Aliyev ile video konferans yöntemiyle görüşen Michel, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yeniden temas kurmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Michel, "Azerbaycan ile ilişkileri güçlendirmenin, Güney Kafkaslar'da bölgesel güvenlik ve istikrarın AB için önemine vurgu yaptım" ifadelerini kullandı.

Very pleased to renew contact with President Aliyev @presidentaz



I stressed the importance of strengthening relations with Azerbaijan and of regional security and stability in the South Caucasus for the EU. pic.twitter.com/BhEAm2mjpe — Charles Michel (@eucopresident) June 2, 2021

Michel, Brüksel'de bir araya geldiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi hakkında da "AB-Ermenistan ilişkilerini derinleştirme ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin derinlemesine görüşme yaptık" bilgisini verdi.

Delighted to meet Prime Minister @NikolPashinyan in Brussels today.



We had a thorough discussion on deepening EU-Armenia relations and on the security situation in the region. pic.twitter.com/3fPPI2mLHz — Charles Michel (@eucopresident) June 2, 2021

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