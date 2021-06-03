Bulgaristan'daki Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan 'Swift Response' adlı NATO tatbikatına katılan 7 ABD askeri, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

Yapılan baskının ardından fabrika sahibi dava açacağını söylerken, ABD'nin Bulgaristan elçiliği tarafından yapılan açıklamada "Fabrikadan ve çalışanlardan özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, askerlerin fabrikaya girip güvenli olup olmadığını kontrol ettikten sonra bölgeyi terk ettikleri görüldü.

ABD askerleri yanlışlıkla ayçiçeği fabrikasını bastı https://t.co/6l1kGrZOtW pic.twitter.com/2x5MU60dh0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 3, 2021

​