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    İsveç'de iki okulun, öğrencilerini Onur Yürüyüşü ve iklim değişikliği etkinliklerine katılmaya zorladığı iddia edildi

    © AFP 2021
    Avrupa
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    İsveç Adalet Ombudsmanı, ülkedeki iki okulun öğrencilerini onur yürüyüşü ve iklim protestosu da dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe katılmaya zorlamakla suçladı ve bu faaliyetlerin siyasi içerikli olduğunu belirtti. Okul yönetimleri iddiaları reddederek, etkinliklerin siyasi olmadığını, temel değerleri destekleyen çalışmalar olduğunu savundu.

    Genç aktivist Greta Thunberg'in iklim eylemleriyle özdeşleşen İsveç'te bir okul öğrencilerini zorunlu olarak iklim değişikliğiyle ilgili bir faaliyete katılıma zorlamakla suçlanıyor. Suçlama yöneltilen bir diğer okulun ise Onur Yürüyüşü etkinliğine zorunlu katılım şartı getirdiği belirtiliyor. 

    İsveç gazetesi Nyheter Idag'da yer alan habere göre, kamu çalışanlarının yasalara uymasını sağlamak için hükümet tarafından atanan Adalet Ombudsmanı, ülkedeki iki okulu öğrencilerini 2019'da gerçekleşen 'siyasi içerikli etkinliklere katılmaya zorlamakla' suçladı. 

    Ombudsman tarafından yapılan açıklamada Växjö kentinde bulunan Pilbäcksskolan Okulu'nun, öğrencilerini Onur Yürüyüşü etkinliğine katılımlarını zorunlu kıldığı belirtildi. Açıklamada ismi geçen Umeå şehrindeki Västangård Okulu'nun ise iklim değişikliği temasıyla gerçekleştirdiği etkinliğe zorunlu katılım şartı getirdiği ifade edildi. 

    Şikayet dilekçesinde, gösterilerin normal okul çalışmalarının bir parçası gibi gösterildiği, bazı öğrencilerin katılmayı istemeseler bile etkinliğe gittiklerini ve ortamı terk etme konusunda tereddüt yaşadıklarını yazdı. Ombudsman dilekçede, "Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin etkinliğe katılmaya zorlandıklarının düşünülebileceğine inanıyorum" diye yazdı ve veliler ile öğrencilerin ifadelerinin de bu yönde olduğu belirtildi. 

    Västangård Okulu'nun etkinliğine yönelik Umeå belediyesinin Okul Öncesi ve İlkokul Komitesi tarafından yapılan savunmada ise faaliyetlerin siyasi gösteri olarak nitelendirilemeyeceği vurguladı ve katılım zorunluluğu şartı koşulmadığı belirtildi. 

    Västangård Okulu'nun müfettişliğe de bildirildiğinin ancak konuya ilişkin soruşturma başlatılmadığı öğrenildi. 

    Växjö belediyesindeki Eğitim Komitesi ise, insan hakları eşitliği teması kapsamında düzenlenen Onur Yürüyüşü etkinliğinin 'temel değerleri destekleyen bir çalışma' olduğunu vurguladı. 

    Ombudsman, her iki olayda da okul yönetimlerinin eleştirilmesi gerektiğini, ancak buna rağmen herhangi bir disiplin cezası uygulanmadığını ifade etti.  

     

    Etiketler:
    Okul, iklim değişikliği, Onur Yürüyüşü, İsveç
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