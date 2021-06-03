Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşen Macron'dan Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Macron, 'Türkiye'nin ve Rusya'nın yabancı paralı askerlerinin Libya'yı terk etmesi gerektiğini' öne sürdü.

Macron, Elysee Sarayı'nda Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getiren Macron, Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyledi.

Macron, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.

Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Macron, 'Türkiye'nin ve Rusya'nın yabancı paralı askerlerinin Libya'yı terk etmesi gerektiğini' iddia etti.

Fransa'nın Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirten Macron, Libya'da bu yılın sonunda düzenlenecek seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Macron, Dibeybe'nin talebi üzerine kanserle mücadele için 450 Fransız doktoru Libya'ya göndereceklerini belirtti.

Dibeybe: Ortak projelerin yeniden başlamasını istiyoruz

Dibeybe de Fransa ile Libya arasındaki ilişkilerin resmi olarak yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa'nın Libya'nın siyasi meşruiyetini güçlendirme konusunda önemli rol oynadığını aktaran Dibeybe, 'Fransa'nın Libya'nın istikrarı ve yabancı paralı askerlerin varlığının sonlanması için katkıda bulunabileceğini' belirtti.

Dibeybe, iki ülke arasındaki ortak projelerin yeniden başlamasını istediklerini söyledi.

2002'den bu yana toplanamayan iki ülke arasındaki ortak komisyonun çalışmalarına yeniden başlayacağını ifade eden Dibeybe, bu komisyonun iki ülke arasındaki anlaşmaların takibini yapacağı bilgisini paylaştı.

Dibeybe, Macron'u yakın zamanda Trablus'ta görmeyi umut ettiğini kaydetti.