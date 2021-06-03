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    Danimarka, sığınmacıların Avrupa dışına çıkarılmasına izin veren yasayı onayladı

    © AFP 2021 / STIG-AKE JONSSON
    Avrupa
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    Danimarka Parlamentosu, sığınmacıları iltica başvuruları kabul edilene kadar Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kalmalarını öngören yasa tasarısını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu ise yasanın AB hukukuna aykırı olduğunu bildirdi.

    Göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktığı 2015 sığınmacı krizinden etkilenen ülkelerden biri olan Danimarka, geçen haftalarda 94 Suriyeli sığınmacının oturma izinlerini iptal ederek dünyada bir ilke imza atmasının ardından göçmen karşıtı yeni bir kararı daha parlamentodan geçirdi.

    Yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti'nin yanı sıra sağ görüşlü partilerin de desteğiyle 24 'hayır'a karşı 70 kabul oyuyla parlamentoda kabul edildi.

    Buna göre Danimarka, göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana dek onları AB dışındaki mülteci kamplarına gönderecek. 

    Hükümet partisinin göçmenlik sözcüsü Rasmus Stoklund, DR kanalına yaptığı açıklamada, "Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunursanız, Avrupa dışındaki bir ülkeye geri gönderileceğinizi biliyor olacaksınız. Bu nedenle insanların Danimarka'da sığınma talebinde bulunmayı bırakacağını umuyoruz" diye konuştu.

    Gündemde Afrika ülkeleri var

    Stoklund, Danimarka'nın henüz Avrupa dışında mülteci kampı kurmak için bir ülkeyle anlaşmaya varmadığını ancak müzakerelerin devam ettiğini söyledi. 

    Nisan ayında, kendisi de Etiyopya göçmeni olan Danimarka'nın Göç Bakanı Mattias Tesfaye'nin Orta Afrika ülkesi Ruanda'ya ziyaretinde iki ülke arasında sığınmacılar konusunda 2 anlaşma imzalanmıştı. Hükümetten konuyla ilgili açıklama yapılmazken söz konusu anlaşmalar, göçmenlerin Afrika ülkelerine gönderilmesinin planlandığı yorumlarına neden olmuştu. 

    AB'den 'mümkün değil' mesajı 

    Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu ise tasarı ile Danimarka'nın AB hukukuna aykırı davrandığını belirtti. Komisyon sözcüsü Adalbert Jahnz, "Sığınma taleplerinin dışarıdan yürütülmesi, hem sığınma prosedürlerine hem de kişisel güvenliğe erişim hakları konusunda temel kaygılar taşıyor. Yeni göç /sığınma anlaşması kapsamında ve mevcut AB kuralları uyarınca mümkün değildir" dedi. 

    'Sorumsuz ve dayanışmadan yoksun'

    Öte yandan aktivistler ve insan hakları örgütleri de Danimarka'nın yasa tasarısına karşı çıkıyor. 

    Danimarka Mülteci Konseyi genel sekreteri Charlotte Slente, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sığınmacıların taleplerini işleme koyma sorumluluğunu dışsallaştırma fikri hem sorumsuz hem de dayanışmadan yoksun" dedi.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de geçen ay Danimarka'nın göçmenlere karşı tutumlarının diğer ülkeleri de tetikleyebileceğini ve bunun 'dibe doğru bir yarış' başlatacağı konusunda uyarıda bulundu. 

    UNHCR Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs, "Bu tür uygulamalar güvenlik ve koruma arayanların haklarını baltalıyor, onları şeytanlaştırıp cezalandırıyor ve hayatlarını riske atabiliyor" dedi.

    Milyonlarca kişinin evinden ve yurdundan olduğu Suriye savaşına koşut, Danimarka'da yaklaşık 35 bin Suriyeli sığınmacı yaşıyor.

    Etiketler:
    Suriyeli, iltica politikaları, iltica başvurusu, iltica, Mülteci, Sığınmacı, Danimarka
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