Macaristan: Gazprom'la 15 yıllık yeni anlaşma imzalanması konusunda mutabakat sağlandı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Facebook hesabından bir video yayınlayan Szijjarto, Gazprom'la imza aşamasına gelen yeni anlaşmayı kamuoyuyla paylaştı.

Szijjarto, "Planlanan anlaşma, uzun vadeli mevcut anlaşmanın süresi eylül sonunda dolduktan hemen sonra 1 Ekim'de yürürlüğe girebilir" dedi.

Macaristan'ın doğalgaz olmadan yapamayacağının altını çizen Szijjarto, Macaristan ile Sırbistan arasındaki boru hattının ekime doğru devreye gireceğini ve yeni anlaşma kapsamında gaz tedariki için kullanılacağını kaydetti.

Şu anda Macaristan, Ukrayna sınırındaki Beregovo ile Slovakya-Avusturya-Macaristan sınırının kesişim bölgesindeki Baumgarten gaz tedarik noktalarından Rus gazı alıyor.

Macaristan, Sputnik V üretmek için Rusya’yla görüşüyor

Szijjarto bunun yanında, ülkesinin, yeni bir tesiste Sputnik V koronavirüs aşısı üretmek için Rusya ile görüşme hâlinde olduğunu söyledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Facebook üstünden yaptığı açıklamalarında, “Hem Macaristan hem de Rusya, Macaristan’ın Rus lisansına dayanarak aşı üretmesi ihtimaline açıklar” dedi.

Macaristan, Sputnik V aşısının kullanımına izin vermiş olan tek AB ülkesi. Macaristan’da, Brüksel tarafından acil kullanım izni verilmemiş Çin aşısı Sinopharm da halka uygulanıyor.