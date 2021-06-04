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    İngiliz Kraliyet ailesini zora sokacak bir ırkçılık iddiası daha

    © AP Photo / Alastair Grant
    Avrupa
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    Kraliyet görevlerini bırakan Meghan Markle ve Prens Harry'nin verdikleri röportajın ardından İngiltere kraliyet ailesine karşı yöneltilen ırkçılık iddialarına bir yenisi eklendi. Kraliyetin 1960'ların sonlarına kadar 'beyaz olmayan göçmen veya yabancıları' memuriyete kabul etmedikleri öne sürüldü.

    İngiltere Ulusal Arşivleri'nde yer alan bazı belgeler, Kraliyet ailesinde, etnik azınlık kökenli 'beyaz olmayan göçmenler veya yabancıların' 1960'ların sonlarına kadar resmi görevleri üstlenmesinin yasaklandığını ortaya koydu.

    Şubat 1968'de Kraliçe 2. Elizabeth'in baş mali yöneticisinin diğer kraliyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin yer aldığı belgelerde, Buckingham Sarayı'nda memuriyet işlerine 'beyaz olmayan göçmenler veya yabancıların' getirilmediği, bu kişilerin daha sıradan işlerde görevlendirildiği yer alıyor.

    Ayrıca belgeler, Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'yi ve ailesini ırk ve cinsiyet ayrımcılığını önleyen yasalardan muaf tutan tartışmalı maddeleri nasıl müzakere ettiğine de ışık tutuyor.

    Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddetmesi nedeniyle uygulamanın ne zaman sona erdiğinin belirsizliğini koruduğu aktarılan haberde, uygulamanın en az 1968'e kadar sürdüğü kaydedildi.

    Öte yandan, Saray'dan yapılan açıklamada ise 1990'lardaki kayıtların, etnik azınlık geçmişine sahip kişilerin Kraliçe için çalıştığını gösterdiğini ancak geçen on yıllara ait istihdam verilerinin muhafaza edilmediği belirtildi.

    Prens William, ırkçı bir aile olmadıklarını söylemişti

    Kraliçe Elizabeth Prens Harry Meghan Markle
    © REUTERS / TOLGA AKMEN
    Prens Harry ile Meghan Markle son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar
    Siyah bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan bir röportajda, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" demişti.

    Prens William ise kardeşi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladığı röportaja ilişkin, "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" ifadesini kullanmıştı.

    Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise "Tüm aile, son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrendiği için üzülüyor. Özellikle ırkçılıkla ilgili iddialar endişe verici. Ciddiye alınıyor ve aile tarafından özel olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen mensupları olacak" denilmişti.

    Etiketler:
    Prens Harry, Kraliçe Elizabeth, Meghan Markle, iddia, Memur, Yabancı, Göçmen, Irkçılık, İngiliz kraliyet ailesi, Kraliyet ailesi, İngiltere
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