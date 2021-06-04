İspanya'da bir kadın patronunun penisini kesti

İspanya'nın Barcelona şehrinde çalıştığı barda patronunun penisini kesen bir kadın, çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı. Kadın, patronunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve olayı kendisini korumak için gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak mahkeme kadının kefaletsiz hapse gönderilmesine hükmetti.

News Week'in haberine göre, Barcelona'nın Sant Andreu de la Barca bölgesinde bulunan barda çalışan bir kadın patronunun penisini kesti.

Geçen pazartesi gerçekleşen olayın ardından polis kadını gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan kadın mahkemede, patronunun kendisine olay günü ve daha önce de bir çok kez cinsel saldırıda bulunduğunu ve olayı kendisini korumak için gerçekleştirdiğini söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, kadının saldırısının 'meşru müdafaa' kapsamında olmadığını belirterek kefaletsiz olarak cezaevine gönderilmesini hükmetti.

Adamın ise hastaneye kaldırıldığı ve acilen operasyona alındığı belirtildi.

Adamın sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmezken, iyileşmesinin ardından ifadesinin alınması bekleniyor.