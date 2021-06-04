AB, Belarus'a hava sahasını ve havalimanlarını kapatıyor

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçilerinin bugünkü toplantısında, geçen ay bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif Nexta Telegram kanalının yöneticisi Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle, Belarus'a yönelik havacılıkla ilgili yasaklar üzerinde uzlaşı sağlandı.

Karara göre AB ülkeleri, Belaruslu hava yolu şirketlerinin tüm kalkış, iniş ve hava sahası kullanma taleplerini reddedecek.

AB Konseyinin kararı kısa süre içinde yazılı hale dönüştürmesi ve resmileştirmesi bekleniyor.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil.

3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.