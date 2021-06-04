Avusturya Başbakanı Kurz: Rusya'ya enerji ödemelerini euro ile yapabiliriz

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa'ya gaz tedariki için güvenli ve modern bir güzergah olacağından emin olduklarını söyleyen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya'ya enerji kaynakları alımından doğan ödemeleri euro ile yapabileceklerini vurguladı.

Rusya, Türkiye ve Çin gibi ülkeler, uluslararası ticarette doların payını azaltmaya yönelik girişimlerde bulunurken Avusturya Başbakanı Kurz'dan bu girişimleri destekler nitelikte bir açıklama geldi.

L'émir du #Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani prend la parole au forum au Forum économique de Saint-Pétersbourg#SPIEF2021



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​St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda video konferans yöntemiyle konuşan Kurz, piyasa fiyatlarının tüm dünyada ABD doları üzerinden hesaplandığını ancak Rusya'ya Euro üzerinden ödeme yapabileceklerini kaydederek, "Ancak bu bir jeopolitik mesele haline gelmemeli. Bu bizim için tamamen ekonomik bir mesele. Fiyatların hangi para birimiyle hesaplandığının bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 hakkındaki görüşlerini paylaşan Kurz, "Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkeleri gibi Avusturya da Kuzey Akım 2 projesine çok olumlu bakıyor. Ukrayna ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Enerji güzergahlarının ve kaynaklarının çeşitlendirilmesi, önceden olduğu gibi, sadece Avusturya için değil, Avrupa'nın birçok bölümü için çok önemli ve bu uzun süre değişmeyecek. Bu tür güvenli ve modern enerji güzergahlarının bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'EMA Sputnik V'yi onaylasaydı, aşılamada daha hızlı ilerlerdik'

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Sputnik V'yi henüz onaylamamasından üzüntü duyduklarını söyleyen Kurz, "Sürecin olumlu sonuçlanacağı konusunda çok iyimserim. Eğer izin daha önce verilseydi, Sputnik V'yi kullanabilirdik ve Avusturya'da aşılamada daha hızlı bir ilerleme kaydederdik" diye konuştu.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку «Северного потока — 2» на ПМЭФ. По его словам, этот проект гарантирует безопасные поставки газа в Европу: https://t.co/ZqvEnEmZfR pic.twitter.com/CjEiPybWV9 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 4, 2021

​'Rusya ile AB arasındaki gerilim döngüsünün sonlanmasına katkı yapmak istiyoruz'

Son dönemde gerilimin oldukça tırmandığı Rusya-AB ilişkilerine değinen Kurz, "Avusturya'nın amacı, bu gerilim döngüsünün sakinleşmesine katkı sunmak. Elbette en ideal işbirliği ve gelişim seçeneklerini bulmak, bu nahoş ve olumsuz durumdan Minsk formatı gibi diplomatik düzeyde çıkmak istiyoruz" dedi.