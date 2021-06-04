Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi: Kırım'ı kaybetmemize Almanya ve Fransa neden oldu

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Kırım'ın Ukrayna'nın NATO Üyelik Eylem Planı'na alınmasına karşı çıkan Almanya ve Fransa yüzünden kaybedildiğini ileri sürdü.

Danilov, "Özellikle bu iki ülke 2008'de Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO Üyelik Eylem Planı’na alınmasına karşı çıktı. Ve 2008’de Gürcistan saldırıya uğradı. Sonrasında işgal altındaki Kırım ile ilgili durum var. Bir ülkenin sınırı başka bir ülke tarafından ihlal edildiğinde sadece ‘endişelenmek’ fazla bir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.7 'evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı.