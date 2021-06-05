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    Vladimir Zelenskiy

    Zelenskiy, parlamentoda kabul edilen 'devlet yetkililerinin mal beyanlarına' ilişkin yasayı veto edecek

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    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202106051044663423-zelenskiy-parlamentoda-kabul-edilen-devlet-yetkililerinin-mal-beyanlarina-iliskin-yasayi-veto/

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu tarafından kabul edilen 'devlet yetkililerinin yanlış mal beyanlarının cezai sorumluluğuna' ilişkin yasayı veto edeceğini söyledi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamento tarafından kabul edilen ve 'servetlerini gizleyen ya da yanlış mal beyanında bulunan devlet çalışanlarının hapis cezasına çarptırılmasını' öngören yasayı veto edeceğini belirtti.

    Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada dün, servetlerini gizleyen ya da yanlış mal beyanında bulunan devlet çalışanlarının hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Yasa haline gelebilmesi için milletvekillerinin en az 276’sının oyunun gerekli olduğu tasarıya 307 milletvekili destek vermişti.

    Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Devlet yetkililerinin elektronik beyannamesinin ortadan kaldırılması veya etkisizleştirilmesine izin vermeyeceğim. Yasayı, Verhovna Rada'nın kabul ettiği şekliyle imzalamam mümkün değil. Ukraynalıların beklediği bu değil ve yasa tasarısını değerlendirilmek üzere meclise sunduğumda onlara verdiğim söz bu değil. Mal beyanlarıyla ilgili ihlaller için orantılı ve adil cezalar vermeliyiz" dedi.

    Zelenskiy'e göre, milletvekilleri yasada, devlet yetkililerinin aile fertlerinin sahip oldukları mal varlıklarını beyan etme yaklaşımlarını değiştirdi. Bu durum, aile üyelerinin bilgi vermemesi durumunda, devlet çalışanlarının, yakınlarının sahip oldukları veya kullandıkları taşınır ve taşınmaz malları beyannamelerinde belirtmemelerine imkan tanıyabilecek. Devlet yetkilileri bu eylemlerinden ötürü cezalandırılamayacak. Çünkü, bu tür mal varlıkları, beyan eden tarafından bilinen veya bilinmesi gereken bilgilerin bir kısmının zorunlu beyanına tabi bulunuyor.

    Zelenskiy, elektronik beyanname sisteminin AB’nin taleplerinden biri olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Elektronik beyanname sistemi, Ukrayna ile vizesiz rejimin uygulanmasına yönelik Avrupa Birliği'nin bir talebiydi. Bu taahhütler hala takip ediliyor, bu yüzden AB ile entegrasyon yolundaki en büyük başarılardan biri olan vizesiz seyahat rejimini tehlikeye atamam."

    Milletvekillerinin onay verdiği yasa değişikliğinin, devlet yetkililerinin kasıtlı olarak mal beyanında bulunmamalarının ‘özgürlüğün kısıtlanması’ şeklinde cezalandırılmasını öngördüğüne dikkat çeken Zelenskiy, "Mal beyanının sunulmaması veya bayanla ilgili kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesinin cezai sorumluluğu yeterince ağır olmalı ve gerektiğinde hapis cezası ile cezalandırılabilmesi sağlanmalıdır. Yolsuzluk yapan yetkililer kanunen hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Venedik Komisyonu'nun 5 Mayıs 2021 tarihli görüş raporunda, Devlet Başkanı Zelenskiy'in girişimiyle hazırlanan devlet çalışanlarının mal beyanları ihlallerinin cezalandırılmasına ilişkin tasarıyı desteklediği ve herhangi bir yorum yapılmadığı hatırlatıldı.

    Etiketler:
    Yasa, Veto, Mal beyanı, Parlamento, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna
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