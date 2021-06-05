G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda çokuluslu şirketlere vergi kararı: Facebook ve Twitter gibi şirketler etkilenecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları zirvesinde, çok uluslu şirketlere 'en az yüzde 15 vergi uygulanması' kararını aldı.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) maliye bakanları, ulusötesi ülkelere, merkezlerinin bulunduğu yere göre değil, iş yaptıkları yere göre vergilendirilecek önlemler üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından yapılan açıklamada, anlaşmaların Londra'daki toplantıların son gününde imzalandığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca süren tartışmalardan sonra, G7 maliye bakanlarının küresel vergi sistemini dijital çağa uygun hale getirmek ve en önemlisi adil olduğundan emin olmak için tarihi bir reform anlaşmasını imzaladıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



👇The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91 — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da, G7'nin bu anlaşmasının 'şirketlerin düşük vergili ülkelerde kar rezervasyonu yaparak vergiden kaçamayacakları anlamına geldiğini' söyledi.

TamamenFacebook ve Twitter gibi sosyal medya devleri, başka ülkelerde mağaza veya temsilcilik açmadan sınır ötesi ticaret yapabiliyor. Hem Facebook hem de Twitter'ın Avrupa merkezlerinin bulunduğubazı AB üye ülkelerinde vergi oranları ise yüzde 15'in altında.

İsviçre, Lihtenştayn, İngiliz Kanal Adaları ve Man Adası gibi diğer iyi bilinen düşük vergi ülkeleri ise G7'nin dışında.

Maliye bakanları toplantısı, 11-13 Haziran tarihlerinde İngiltere Cornwall'da gerçekleştirilmesi planlanan G-7 liderlerinin yıllık zirvesi öncesinde gerçekleşti.

İngiltere, grubun dönem başkanlığını elinde tuttuğu için her iki toplantıya da ev sahipliği yapıyor.

The G-7 has also been facing pressure to provide vaccines for low-income countries facing new surges of COVID-19 infections and to finance projects to combat climate change.