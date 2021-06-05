Belarus Başbakanı Golovçenko: Belarus için dış dünya Batı ile sınırlı değil

Belarus Başbakanı Golovçenko, Batı ile ilişkilerin kötüleşmesine rağmen ülkenin dış politika geleceğine dair hiçbir endişe taşımadığını söyledi.

Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Batı ile ilişkilerin kötüleşmesine rağmen ülkenin dış politika geleceğine dair hiçbir endişe taşımadığını belirterek, Belarus için dış dünyanın Batı ile sınırlı olmadığını belirtti.

'Belarus 1' televizyonuna konuşan Golovçenko, "Belarus için dış dünya Batı ile sınırlı değil. Biz Avrupa bölgesinin bir parçasıyız, ama aynı zamanda Avrasya bölgesinin de bir parçasıyız. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı biliyoruz ve Belarus'un dış politika geleceğine dair hiçbir endişe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Golovçenko, Belarus'un özellikle Rusya, Çin ve Asya ülkeleri gibi iyi dost ve ortaklara sahip olduğuna dikkat çekerek "Bu, henüz tam olarak keşfedemediğimiz devasa bir dünya. Siyasi destek konusunda eminiz. Şu anda yapmamız geren, ekonomik işbirliğini geliştirmek ve böylece Avrupa Birliği ile ticarette ortaya çıkabilecek eksik bileşenin yerini hızla doldurmaktır" diye konuştu.

Belarus’un ticareti çeşitlendirmek için gerekli adımları attığını ve dış pazardaki ihracatını artırdığına vurgu yapan Golovçenko, "Belaruslular, Newton yasasının aksine hareket edecek ve karşı koyma gücü baskının gücüne üstün gelecek. Ancak bu şekilde bu dünyadaki yerimizi, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruyabiliriz. Başka yolumuz yok" dedi.

Öte yandan Belarus Başbakanı, yaptırımların genişletilmesi halinde Belarus’un Batı menşeili ürün ve teknolojilerden uzaklaşacağını dile getirdi.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda Belarus’un uğrayacağı zararın ülkenin gayrisafi milli hasılasının (GSYİH) yüzde 3’ünü geçmeyeceğini savunan Golovçenko, "Kendi pazarımıza yönelik özel koruyucu önlemler almaya hazırız. Bu sadece Belarus'a yapılan yatırımlar için değil, aynı zamanda tüketim malları için de geçerli. Çıkarlarımızı korumaya yönelik hareket etmek için tüm yetkilere sahibiz" ifadelerini kullandı.

Belarus’un böyle bir durumda yeni tedarikçilere yönelmeye hazır olduğu vurgusunu yapan Golovçenko, Rusya ve Çin’in ‘Batı teknolojilerini yüzde 100 değiştirebilecek kapasitede olduğunun’ altını çizdi.

Yaptırımları uygulayan ülkelerin sonuç itibarıyla Belarus pazarından yoksun kalacaklarına dikkat çeken Golovçenko, "Pazarımız o kadar büyük olmamakla birlikte Avrupa Birliği’nden yapılan yatırımlar yılda milyarlarca dolar ve euro değerinde" vurgusunu yaptı.