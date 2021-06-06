Kruvaziyer gemilerinin Venedik'e geri dönüşü protestolarla karşılandı

İtalya'da salgın nedeniyle 17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri bugün MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket etmesiyle tekrar başlatıldı.

Geminin hareketi sırasında 'Venedik’te Büyük Gemilere Hayır Platformu' protesto gerçekleştirdi.

Hundreds protested in Venice on Saturday as the first cruise ship since COVID-19 restrictions eased was set to leave the city’s port. Demonstrators on land and on boats held up signs reading “no big ships.” calling for a total ban on large ships entering the historic city. pic.twitter.com/t92HPsWnAf — CBS News (@CBSNews) June 6, 2021

​Yüzlerce kişi hem küçük motor ve tekneleriyle hem de kıyıdan ellerindeki fişek ve 'Büyük gemilere hayır' dövizleriyle, 'MSC Orchestra' gemisinin kentin ünlü meydanı San Marco yakınındaki Giudecca Kanalı'ndan geçerek Adriyatik Denizi'ne açılmasını protesto etti.

Küçük motorların protesto sırasında gemiye yaklaşmaları güvenlik güçlerince engellendi.

Büyük gemilere getirilen yasağın uygulanması zaman alacak

Kruvaziyer gemilerininyakın geçişi ülkede son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Venedikliler, bu geçişlerin kent için yarattığı risk sebebiyle yıllardır gemilerin yakın geçişini protesto ederken, turizmciler ise kruvaziyerlerle gelenlerin büyük ekonomik kaynak sağladığını ve bu geçişlerin gemi turlarının cazibe noktası olduğunu savunuyor.

İtalya'da Mario Draghi hükümeti, nisan ayı başında Venedik lagünü dışında 40 bin ton ağırlığındaki gemilerin yanaşabileceği liman projesinin hayata geçmesi ve kruvaziyer gemilerinin San Marco meydanı yakınından geçmesini durdurma kararı almıştı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi de 12 Mayıs’ta hükümetin bu kararını onaylamasına karşın, dev yolcu gemilerinin söz konusu liman projesi tamamlanana kadar yakın geçişlerinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.