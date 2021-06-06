AP Başkanı Sassoli'den Batı Balkan ülkelerini AB’ye kabul etme çağrısı

Funke Medya Yayın Grubu'na konuşan AP Başkanı Sassoli, Batı Balkan ülkelerinin AB’ye kabul edilmesi çağrısında bulunarak, birliğin bu şekilde genişlemesinin ‘barış ve refah için olumlu bir proje’ olabileceğini ifade etti.

Alman Die Welt gazetesinin aktardığına göre Sassoli, “Genişleme, istikrarlı, müreffeh ve barışçıl bir kıta sağlamaya yardımcı olacağı için hem bölge, hem de Avrupa’nın tamamı için muazzam avantajlar sağlayabilir” açıklamasında bulundu.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılma hızının, bu ülkelerin AB'ye katılım kriterlerini ne derece karşıladığına bağlı olacağına dikkat çeken Avrupa Parlamentosu Başkanı, “Bu ülkelerin her birinde reformlar henüz tamamlanmadı” ifadelerini kullandı.

AB üyeliğine aday olan Batı Balkan ülkeleri arasında halihazırda Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ yer alıyor.