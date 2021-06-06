Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov: Ülkemizde AB destekçilerinin sayısında düşüş var

'European Policy Centre' (Avrupa Siyaset Merkezi) adlı çevrim içi konferansa katılan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Ukrayna’da Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna destek veren kişilerin sayısının son iki yılda yüzde beş oranında düştüğünü ifade etti.

Reznikov, “Destek, her zaman en üst düzeyde olduğu bölgelerde, ayrıca her zaman Avrupa’dan yana olan gençler arasında da önemli ölçüde azaldı. Bu, en büyük destekçilerinin arasında Avrupa vektörüne yönelik hayal kırıklığı belirtisidir” diye konuştu.

Böyle bir durumda ‘Rusya-Belarus modeline’ daha yakın olanların eline ek argümanlar geçtiğine dikkat çeken Reznikov, “Bu durum Avrupa’nın çıkarlarına acaba ne derece uygun?” sorusunu sordu.

Moskova ile Kiev arasındaki ilişkiler, Donbass'taki gelişmeler nedeniyle bozulmuştu. Ocak 2015'te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya'nın 'saldırgan' olarak tanımlandığı bir bildiriyi kabul etmişti.

Kremlin ise Kiev ve Batı’nın suçlamalarını reddedip kabul edilmez olarak tanımlıyor. Moskova birçok kez Ukrayna’nın içindeki çatışmaya taraf olmadığını, Kiev’in politik ve ekonomik krizin üstesinden gelmesiyle ilgilendiğini açıklamıştı.