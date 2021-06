‘Putin-Biden görüşmesinin yapılacağı Cenevre’ye askeri teçhizat sağlanacak’

NZZ am Sonntag’ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, polisin İsviçre ordusundan askeri teçhizat kiralamasının yeni bir uygulama olmadığı kaydedildi. Ordudan zırhlı nakliye veya tank kiralamanın her günü polis teşkilatına 95 franka, kat edilen her kilometre de 10 franka mal oluyor.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, zirve nedeniyle ek olarak “çok sayıda” zırhlı otomobil alacakları ifade edildi.

Haberde, Cenevre’ye resmi olarak ordu birliklerinin konuşlandırılması ile ilgili konun gelecek hafta netlik kazanacağı belirtildi. Bu konuda, İsviçre Hükümeti’nin bir karar vermesi bekleniyor. 2014’te Suriye görüşmelerinin yapıldığı İsviçre’nin Montrö kentine ordu birlikleri konuşlandırılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki görüşme 16 Haziran günü Cenevre’de yapılacak.