ABD istihbaratının Merkel'i izlemesine göz yuman Almanya, Rusya’yı suçladı: İstihbarat faaliyeti artırıldı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) başta Almanya Başbakanı Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediği ifşasına ses çıkarmayan Berlin, skandalı yine Moskova’ya yüklenerek unutturmaya çalışıyor. Berlin, Rus istihbaratını, faaliyetini ‘soğuk savaş’ düzeyine çıkarmakla suçladı.

Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Rus istihbaratının Almanya’daki faaliyetinin ‘soğuk savaş’ dönemindeki seviyeye ulaştığını öne sürdü.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Haldenwang, “Rus istihbaratının ülkemizdeki faaliyetinde, bu süre içinde gelinen seviyeyi şu ana kadar sadece soğuk savaş döneminden biliyorduk” ifadesini kullandı.

BfV Başkanı, “Rusya, Almanya’da çok sayıda ajanla politik kararlar alan kişilerle temas kurmaya çalışıyor” iddiasında bulundu.

Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlediği bildirilmişti. Başta Alman yönetimi olmak üzere Avrupalı politikacıların bu ifşaya ses çıkarmaması Avrupa toplumunda büyük yankı uyandırmıştı.

Batı defalarca Rusya’yı iç meselelere müdahale etmekle suçlamıştı. Tüm suçlamaları reddeden Moskova, Batı ülkelerinin hiçbir delil sunmadığını açıklamıştı.