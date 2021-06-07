Ukrayna Eski Dışişleri Bakanı Klimkin: Donbass görüşmeleri Türkiye’ye taşınmalı

Ukrayna’nın eski Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesiyle ilgili çözüm görüşmelerinin Belarus’un başkenti Minsk’te yapılmasından vazgeçildiğini öne sürerek yeni adres olarak Türkiye’ye işaret etti.

Klimkin, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Minsk Formatı resmen yok ve Üçlü Temas Grubu görüşmelerinin hiçbir coğrafyaya bağlı değil” iddiasında bulundu.

Eski Bakandiye konuştu.

Halihazırda iki seçeneğin değerlendirildiğini söyleyen Klimkin, “İlk seçeneğe göre bu, Rus yetkililere yaptırım uygulamayan bir ülke olmalı ki, ülkeye girişlerinde bir istisnai durum oluşturmaya gerek kalmasın. Bu noktada da iki seçenek çıkıyor, ya Türkiye, İstanbul veya Ankara, ya da Sırbistan. Elimdeki bilgiye göre Rusya, Sırbistan seçeneğini bazı Batı ortaklarıyla görüşmüş. Misal Belgrad” dedi.

İkinci seçeneğin, İsviçre ve Finlandiya gibi tarafsız ülkeler olduğunu dile getiren Ukraynalı politikacı, “Görüşmelerin Polonya’ya taşınması da konuşuluyor ama Kremlin’in bunu kabul edeceğinden emin değilim” ifadesini kullandı.

Ukrayna yönetiminin görüşmelerin Belgrad’da yapılmasını istemediğini belirten Klimkin, “Şahsen ben İstanbul seçeneğinden yanayım. Çünkü siyaset açısından çok daha iyi” yorumunda bulundu.