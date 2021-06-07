Bulgaristan'da 400 kg uyuşturucu ele geçirildi: 2 Türk vatandaşı gözaltında

Özel Savcılık Ofisi Başkanı Valentina Madzharova uyuşturucunun 4 konteyner içerisinde Varna Limanı'na getirildiğini oradan da güneydeki Sliven şehrinde bir depoya götürüldüğünü açıkladı.

Basın açıklamasında "İran kaynaklı olup Batı Avrupa'da dağıtılması planlanan bir eroin kaçakçılığı kanalından söz ediyoruz" diyen Madzharova, her bir mermer levhanın içindeki deliklerde 3 ila 4 kilogram eroin bulunduğunu söyledi.

Madzharova, ABD ve Avrupalı yetkililerle işbirliği içinde yapılan 4 aylık operasyon sonucunda yakalanan iki Türk vatandaşının büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığını aktardı.

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon dolar olduğu belirtildi.

Asya ve Ortadoğu'dan uyuşturucunun Batı Avrupa'ya kaçırılma rotasında bulunan Bulgaristan'da, şubat ayında da Dubai'den gelen bir konteyner gemisinde 400 kilogram eroin bulunmuştu