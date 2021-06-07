Slovakya, Sputnik V ile aşılamaya başlayan ikinci AB ülkesi oldu

Slovakya, Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı ile Kovid-19'a karşı halkı aşılamaya başladı ve AB’de (Avrupa Birliği) bu adımı atan ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Slovakya’da halk, bugün Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmaya başladı.

Böylelikle Slovakya, Macaristan’dan sonra aşıyı kullanan ikinci AB ülkesi oldu.

Reuters: Slovakia became the 2nd EU country to start inoculating people with the Russian #SputnikV coronavirus vaccine on Monday.

Vladimir Krc, 57, said he believed in Sputnik V the most: "We waited for Sputnik to come because it is the safest vaccine."👇https://t.co/ZzbV2HWTFc — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 7, 2021

Eski Slovakya Başbakanı İgor Matovic mart ayında aşılamayı hızlandıracağı gerekçesiyle Sputnik V aşısını satın almıştı. 5.5 milyon nüfuslu ülke şimdiye kadar 200 bin doz aşı aldı, 2 milyon doz daha almayı istiyor.

Ülkede aşının kullanımına mayıs sonunda izin verilmişti. Ülkenin kuzeyindeki Zilina kentinde sekiz aşılama noktasından birinde Sputnik V aşısı yapılabiliyor. Sputnik V aşısını yaptırmak isteyenlerden ise 600’ü aşkın başvuru var.

Merkezde başlangıç aşamasında günde 100 kişiye aşı yapma kapasitesi olduğu belirtiliyor. Bu sayı ihtiyaç halinde artırılacak.

Zilina’daki merkezde aşıyı yaptıran ilk kişi olan 57 yaşındaki İgor Konik, “Sputnik V aşı geliştirme konusunda kapsamlı deneyime sahip bir kurum tarafından geliştirildi. AB’li makamlar tarafından tanınmıyor olması benim bu aşıyı yaptırmama engel değil” dedi.

Aşıyı yaptıran bir başka kişi olan 57 yaşındaki Vladimir Krc de “Sputnik V aşısının gelmesini bekledik, çünkü bu en güvenli aşı” açıklamasını yaptı.

Slovakya basınına göre şimdiye kadar 5 bini aşkın kişi Sputnik V aşısını yaptırmak için başvuruda bulundu.