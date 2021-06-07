Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO üyeliğimiz konusu bir an evvel çözüme kavuşturulmalı

Axios portalına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO bizi kabul eder, bizi gerçekten de üyeleri arasında görmek isterse dürbünle uzak bir geleceğe dürbünle bakmanın manası yok. Bu konunun (üyelik) derhal çözüme kavuşturulması gerek. Şu an tehlikedeyiz, bağımsızlığımız risk altında, özellikle de şimdi yardıma ihtiyacımız var” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın her halükarda zaman içinde NATO’ya gireceğini, ancak ülkenin vatandaşlarının giderek buna daha az inandığını ifade etti ve “Bana kalırsa bu büyük bir sorun” dedi.