AB'de yeni düzenleme: Terör içerikli paylaşımlar 1 saat içinde internetten kaldırılacak

Sosyal medya platformları veya internet siteleri gibi internet üzerindeki oluşumlarda yapılan terör içerikli paylaşımların, AB ülkelerinin ilgili makamlarının talebi olması halinde 1 saat içinde kaldırılması gerekecek. Yeni yasa, terör içeriklerinin kaldırılmasının yanı sıra terör faaliyetlerinin yönlendirilmesini engellemeyi de amaçlıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) internet üzerindeki terör içerikli paylaşımların 1 saat içinde kaldırılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi.

Sosyal medya platformları veya internet siteleri gibi internet üzerindeki oluşumlarda yapılan terör içerikli paylaşımların, AB ülkelerinin ilgili makamlarının talebi olması halinde 1 saat içinde kaldırılması gerekecek.

Yasal düzenleneme, terör içeriğinin kaldırılmasının yanı sıra terör örgütlerinin propagandasının yayılmasını, terör faaliyetlerinin yönlendirilmesini, radikalleşmeyi ve örgütlerin eleman devşirmesini engellemeyi amaçlıyor.

AB Komisyonu, yasal düzenlemeyi bazı AB ülkelerinde son yıllarda düzenlenen terör saldırılarının ardından hazırlamaya başlamıştı. AB içinde internet üzerinden hizmet sunan platformlar ve üye ülkelerin yasal sürece uyumlu hale gelmeleri için bir yıl süreleri bulunuyor.

Yazı, ses, görüntü gibi içerikleri kapsıyor

Yeni düzenlemeyle internet üzerindeki resim, video, yazı, ses gibi tüm paylaşımlar, bir AB ülkesinin yetkili makamı tarafından terör içeriği olarak değerlendirilirse ve kaldırılması talep edilirse 1 saat içinde silinmesi veya bu tür içeriğe tüm erişimin engellenmesi gerekecek.

Terör suçlarının veya suça sebep olabilecek faaliyetlerin internette yapılan canlı yayınları da bu tür içerik arasında sayılabilecek.

Terör içeriğinin tanımı ise 'terör suçlarını işlemek veya bunlara katkıda bulunmak, bir terör grubunun faaliyetlerine katılmak, terör faaliyetlerini yüceltmek, terör suçlarını savunmak veya kışkırtmak' olarak belirlendi.

AB ülkelerinin 'yetkili makamları' tarafından içerik kaldırma taleplerinde gerekçenin açıkça belirtilmesi ve kaldırılması istenen paylaşımın neden terör içeriği olarak değerlendirildiğinin detaylı şekilde açıklanması gerekecek.

Temel hakların korunması gerekecek

İnternetteki platformların terör içeriği paylaşımı yapılması halinde çok hızlı tedbir alması talep edilecek. Bu tedbirlerin temel hakları, özellikle de ifade özgürlüğünü koruması istenecek.

Hem AB ülkeleri hem de internet platformları kaldırılan içeriklerle ilgili yıllık şeffaf raporlar hazırlayacak. Yanlışlıkla kaldırılan içerikler de hemen tekrar yüklenecek.

Ağır cezalar verilebilecek

Bu tür içeriğin tespiti ve kaldırılması için otomatik tanımlama teknolojilerinin kullanılması için bir yükümlülük bulunmayacak. Bu tür teknoloji ve yazılımların kullanılması halinde 'insanlar tarafından denetlenmesi' gerekecek.

İçerik sağlayıcıları ve internet platformları, içerik kaldırma talebinin yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.

İçerik kaldırma taleplerine uymayan platformlar veya internet sağlayıcılarına ceza verilebilecek. Cezalarda platformun büyüklüğü göz önünde bulundurulacak ve cezanın büyüklüğüne göre orantılı olması sağlanacak. Mali cezalar platformun cirosunun yüzde 4'üne kadar çıkabilecek.