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    Kremlin: Putin AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya-AB ilişkilerinin yanı sıra bir dizi uluslararası sorunu görüştü

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    Avrupa
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    Rusya lideri Vladimir Putin ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel arasında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi aktaran Kremlin, liderlerin Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra bir dizi uluslararası sorunu ele aldıklarını bildirdi.

    Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in telefonda görüştükleri, görüşmede Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra bir dizi uluslararası sorunun ele alındığı ifade edildi.

    Dağlık Karabağ konusu gündeme geldi

    Putin ve Michel’in yaptığı görüşmede Rus liderin Dağlık Karabağ konusunu gündeme getirdiği aktarılan açıklamada, “Dağlık Karabağ etrafındaki mevcut durum, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarının ileride tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemi dikkate alınarak ele alındı. Öncelikli görevler arasında bölgedeki ekonomik ve ulaşım hatlarının açılması, yerli nüfusun insani sorunlarının çözümü belirlendi. Charles Michel, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları (Rusya, ABD, Fransa) kanalından yapılan çalışmalar dahil olmak üzere yürütülen çalışmalara desteğini dile getirdi” denildi.

    Sputnik V aşısının AB’de sertifikalandırılması ele alındı

    Rus liderin AB Konseyi Başkanı ile Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin AB’de sertifikalandırılması ve kısıtlamalara uyulması koşuluyla karşılıklı seyahat için gerekli koşulları ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

    “Rus aşısı Sputnik V’nin AB'de sertifikalandırılması beklentileri ve salgın önleyici kısıtlamalar gözetlenerek vatandaşların karşılıklı seyahatleri için koşulların sağlanması dahil olmak üzere, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele konularına değinildi.”

    Putin: Rusya-AB ilişkilerinin durumu tatmin edici değil

    Açıklamaya göre Putin, Michel’e Rusya-AB ilişkilerinin tatmin edici olmadığını vurguladı ve saygıya dayalı çalışmaya geri dönmenin ortak çıkarların yararına olacağını ifade etti:

    “Vladimir Putin'in vurguladığı gibi, Rusya ve Avrupa Birliği ticaret ve yatırımlar alanında birbirleri için çok önemli iki ortak olmaya devam etse de, Rusya-AB ilişkilerinin mevcut durumu tatmin edici olarak değerlendirilemez. Pragmatik ve saygılı bir şekilde işbirliğine geri dönmek, ortak çıkarların yararına olacak.”

    Putin, Minsk’e yönelik yaptırımların verimsizliğini vurguladı

    Putin’in Minsk’e yönelik yaptırımların ve iç işlerine müdahale etmeye yönelik tüm girişimlerin verimsizliğini vurguladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    “Avrupa Birliği tarafından Belarus'a uygulanan ek yaptırım baskı önlemleri ile ilgili olarak Vladimir Putin, söz konusu yaklaşımın ve genel olarak bu egemen devletin iç işlerine müdahale etme girişimlerinin verimsizliğinin altını çizdi.”

    Putin ve Michel Donbass konusunda Minsk Anlaşmaları’nın alternatifi olmadığını kaydetti

    Liderlerin Minsk Anlaşmaları’nın Donbass’taki çözümün alternatifsiz temelini oluşturduğunu kaydettikleri belirtilen açıklamada, Rus liderin Kiev yönetimi tarafından daha önce varılan tüm anlaşmalara titizlikle uyulmasının gerektiğine dikkat çektiği ifade edildi.

    Putin ve Michel’in Libya’daki duruma da değindikleri belirtilen açıklamada, liderlerin bu ülkedeki siyasi sürecin ilerlemesinde ileride de destek verilmesi gerektiği konusunda görüş bildirdikleri vurgulandı.

    'Rusya, krizin barışçıl çözümü için önemli rol oynayabilir'

    AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre ise, Michel görüşmede, geçen ay düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın AB'ye karşı yasa dışı, provokatif ve yıkıcı faaliyetlerinin kınandığını hatırlattı.

    Michel, AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladı ve Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamasını istedi.

    Belarus konusunun da ele alındığı görüşmede Michel, mayıs sonunda Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk'e indirilmesi ve yolculardan muhalif Nexta Telegram kanalının yöneticisi Roman Protaseviç'in gözaltına alınması sonrasında AB'nin Belarus'a karşı uygulamaya başladığı havacılık yaptırımları hakkında Putin'e bilgi verdi.

    Michel'in Belaruslu siyasi tutukluların serbest bırakılması, baskının sonlandırılması ve ulusal diyalog başlatılmasının önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Rusya, krizin barışçıl çözümü için önemli rol oynayabilir." ifadesi yer aldı.

    Açıklamada ayrıca AB'nin Rusya'nın eylemleri karşısında birlik ve dayanışma içinde olduğu kaydedilerek "AB-Rusya ilişkileri en düşük seviyesinde. Bu durum veya durumun daha da kötüleşmesi iki tarafın da çıkarına değil." değerlendirmesine yer verildi.

    Michel ve Putin'in, Libya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durum, Kovid-19 salgını ve aşılar gibi konularda da görüş alışverişi yaptığı bildirildi.

    Etiketler:
    Roman Protaseviç, Belarus, Vladimir Putin, Charles Michel
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