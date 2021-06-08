Afganistan'dan çekilen Almanya, 65 bin kutu birayı da ülkeye gönderiyor

Alman ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecinde askerlerin alkol kullanması yasaklanırken alınan karara göre, 65 bin kutu bira da ülkeye getirilecek.

Afganistan'dan çekilme sürecinde Alman ordusu askerlerine konulan alkol yasağı nedeniyle Berlin, litrelerce birayı da ülkeye taşıyor.

Der Spiegel'de yer alan habere göre yaklaşık 20 bin litre bira, 340 şişe şarap ve sekt (köpüklü şarap) ve belirtilmeyen miktarda shandy, Almanya'ya geri yollanıyor.

Afganistan'daki Alman ordusu birliklerinin komutanı Tuğgeneral Ansgar Meyer, yaptığı açıklamada askerlere, ülkeden çekilmenin son aşamasında alkol yasağı konulduğu bilgisini verdi. Kararın, askerleri hedef alabilecek saldırılara karşı tedbir amacıyla alındığı belirtildi.

"More than 60,000 cans of beer and hundreds of bottles of wine and champagne are at Germany's Camp Marmal near Mazar-i-Sharif in northern Afghanistan"



Germany to ship 22,500 litres of army beer home from Afghanistan, as Nato forces prepare to withdraw.https://t.co/eTNQ3XnEJV — علی مصطفی | Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) June 7, 2021

Operasyon Komutanlığı'nın açıklamasında ise, askerlerin, kullanılamayacak olan bu alkolü yasal ve dini gerekçelerle yerel kuvvetlere satmasının da yasak olduğu kaydedildi.

Almanya, nisan ayında Afganistan’dan askerlerini 4 Temmuz itibariyle geri çekme kararı almıştı.

Almanya'nın Afganistan'da yaklaşık 1100 askeri bulunuyor.

ABD yönetimi, NATO misyonu çerçevesinde 20 yıldır güç bulundurduğu Afganistan'dan 1 Mayıs itibarıyla çekilmeye başlayacağını, çekilmenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

NATO üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika, Macaristan gibi ülkeler ABD'nin kararını takip edeceğini ve Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.