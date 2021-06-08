Sarah Everard cinayetinde polis memurundan itiraf: Kaçırıp tecavüz ettim

Londra’daki büyükelçilikleri ve parlamentoyu korumaktan sorumlu silahlı birimde çalışan polis memuru Wayne Couzens, 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan Sarah Everard'ı kaçırıp tecavüz ettiğini itiraf etti.

Reuters'ın BBC'ye dayandırdığı haberine göre, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolan ve 10 Mart'ta Londra yakınındaki Kent'te cansız bedeni bulunan Sarah Everard cinayetine ilişkin kendine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

2018’de Londra Polis Kuvvetleri’ne (Metropolitan Police) katılan, 2020’nin başlarında ise Londra’daki büyükelçilikleri ve parlamentoyu korumaktan sorumlu silahlı birime tayin edilen 48 yaşındaki Wayne Couzens, mahkemede Everard'ı kaçırdığını ve tecavüz ettiğini itiraf etti.

Couzens, 33 yaşındaki Everard'ın ölümüne ilişkin suçu da üstlendi.

Bu ayın başlarında yayımlanan otopsi raporunda, Everard'ın boynuna yapılan baskı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Bir sonraki duruşma 9 Temmuz'da gerçekleşecek.

Ne olmuştu?

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kayboldu. Londra yakınındaki Kent'te, 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının, Everard'a ait olduğu tespit edildi.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anma törenine polis müdahalesi

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar anma töreni ve protestolar düzenledi. Binlerce gösterici, 'Kadına şiddete son verin', 'Bir polis memuru onu öldürdü, diğerleri yasını tutanlara müdahale etti', 'Yasayı geri çekin' ve 'Merhaba faşizm' yazılı dövizler taşıdı.

Everard'ın son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta bir araya gelen kadınlara yapılan polis müdahalesi ve gözaltılar tepki çekti.

A woman is arrested by Metropolitan Police officers at a vigil in memory of Sarah Everard on Clapham Common, London. Photograph by @jackhillphoto pic.twitter.com/qhp8GFibNr — Alastair Johnstone (@a_lastair) March 13, 2021

​Kadınlar ayrıca sosyal medyada da korkularını ve yaşadıklarını dile getirdi. Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazdı.

Başbakan baskı altında

Öte yandan Başbakan Boris Johnson'a da İngiltere'yi kadınlar için daha güvenli hale getirmesi çağrıları yapıldı.

Muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkati çekerek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istedi.

Johnson ise, bir yandan kadınların infialine hak verdiğini belirtirken, diğer yandan kadın emniyet müdürüne güveninin tam olduğunu söyledi.