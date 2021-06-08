Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: 2 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome bölgesini ziyaretinde, slogan atan bir kişi tarafından tokatlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güneydoğudaki Drome bölgesini ziyaret edip restoran çalışanları ve öğrencilerle koronavirüs pandemisinden sonra hayatın ne derece normale döndüğünü konuştu.

Metal bir bariyerin arkasında bekleyen vatandaşlara yanaşan Macron'a, kalabalığın içindeki tişört giyen ve güneş gözlüğü takan biri tarafından tokat atıldı. Protestocunun tokat atmadan önce 'Kahrolsun Macron yönetimi' (A Bas La Macronie) diye bağırdığı duyuldu.

Güvenlik görevlileri bu kişiye hemen müdahale edip Macron'u da olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıyla ilgili toplamda 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye açık hakaret olduğunu söyledi.

🚨🇫🇷 | BREAKING: Macron slapped in the face



Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR — Politics For All (@PoliticsForAlI) June 8, 2021

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