Sırbistan, Rus Sputnik V aşısını ihraç etmeyi planlıyor

Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin üretiminin ülkede başladığını ve aşıyı ileride bölgedeki diğer ülkelere de ihraç etmeyi planladıklarını belirtti.

Rus basınına konuşan Daçiç, ülkesinin yılda 4 milyon doz Sputnik V aşısı üretmeyi planladığını, ülkedeki aşı ihtiyacının karşılanmasının ardından diğer ülkelere ihracata başlayabileceklerini ve bir çok ülkenin aşıyı satın alacağından emin olduğunu kaydetti.

4 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Sırbistan’daki üretiminin startını vermişti. Böylece Sırbistan, Rus Sputnik V aşısını üretmeye başlayan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Daha önce, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya'ya Kovid-19 salgınına karşı aktif mücadelesi ve geliştirdiği Sputnik V aşısı için teşekkür etmiş ve Rus aşısının 60'tan fazla ülkede kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.