Lukaşenko: Belarus’un kendi hafif silahlarını üretmesi lazım

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin silahlı çatışma durumlarına karşı kendi hafif silahlarını üretmesi gerektiğini belirtti. Lukaşenko, yaptığı açıklamada hafif silah üretiminin önemine değindi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, savunma sanayi sektöründeki çalışma sonuçlarına ve sektörel gelişim beklentilerine ilişkin raporun sunulduğu toplantıda Belarus’un silahlı çatışma durumlarına karşı kendi hafif silah üretiminin olması gerektiğini ifade etti.

Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere Lukaşenko, hafif silah üretiminin geliştirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

“Biz hiç kimseyi yenecek değiliz. Düşmana kabul edilemez zararlar vermeli, kendimizi ve ailelerimizi korumalıyız. Tanrı korusun, herhangi bir çatışma, savaş durumunda her ailenin, yerel kurumların elinde hafif silahların tüm yelpazesi bulunmalı. O zaman düşmanlar, karşı taraf bize bulaşmamalarının daha iyi olacağını anlayacaklar”.

Lukaşenko, “Ülkemizde asgari olarak silah üretmeliyiz. Zira her şey olabilir ve denizaşırı bir amcanın bize silah getirmesini ummaya değmez. Kendi silahlarımız olmalı” vurgusunu yaptı.

Lukaşenko daha önce Belarus'taki protesto hareketinin arkasında Doğu'ya atılmadan önce ülkeyi poligon alanına dönüştürmek isteyen Batı'nın olduğunu, Belarus'un batı bölgelerini ele geçirmek amacıyla NATO bünyesinde bir askeri grubun oluşturulduğunu savunmuştu.