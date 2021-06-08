AB: Mladic hakkındaki karar adaletin sağlanmasında önemli adım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, eski Sırp komutan Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasını 'kurbanlar için adalet sağlanmasında önemli bir adım' olarak nitelendirdi.

AB Konseyi Başkanı Michel, Mladic hakkındaki kararla ilgili sosyal medya mesajında, "Ratko Mladic hakkındaki davada uluslararası mahkemenin nihai kararı, kurbanlar için adaletin sağlanmasında bir başka önemli adımdır" ifadesini kullandı.

Michel, bu kararın acı dolu geçmişi geride bırakıp geleceğe bakmak için herkese yardımcı olacağını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada da bugünkü kararın Bosna Hersek ve bölgedeki liderler için savaşın mirasını geride bırakıp kalıcı bir barış inşa etmek amacıyla uzlaşı ortamını desteklemek bakımından fırsat olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bosna Hersek ve komşu ülkelerdeki yerel mahkemeler ve uluslararası mahkemeler savaş suçlarının, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırımın kurbanlarıyla aileleri için adaletin sağlanması misyonuna devam etmelidir. Suç cezasız kalmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını bugün onamıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. Mladic, 2017'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etmişti.