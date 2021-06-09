Dünyanın en yaşanabilir şehirleri: Auckland birinci sırada

The Economist dergisi tarafından hazırlanan listede, Kovid-19 salgını ile mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle Auckland’ın en yaşanabilir şehir olduğu belirtildi.

Şehrin Kovid-19 salgınına başarılı yaklaşımının, Auckland’da kısıtlamaların diğer şehirlere göre daha hızlı kaldırılmasına imkan sağladığı ifade edildi.

Listede Auckland’ı sırasıyla, Japonya’nın Osaka, Avustralya’nın Adelaide, Yeni Zelanda’nın Wellington şehirleriyle Japonya’nın başkenti Tokyo takip etti.

​Geçen yıl ilk 10’da bulunan 8 Avrupa kenti, listenin en çok sıralama kaybeden şehirleri oldu.

Geçen yıl ilk sırada bulunan Avusturya’nın başkenti Viyana bu yıl 12. sıraya düşerken, listede 34 sıra birden düşerek 47. olan Almanya’nın Hamburg şehri ise en çok düşüş yaşayan Avrupa kenti oldu.

COVID-19 has shaken up the Economist Intelligence Unit’s annual ranking of most livable cities, propelling Auckland to first place, replacing Vienna, which crashed out of the top 10 as the island nations of New Zealand, Australia and Japan fared best. https://t.co/P11Si732wt — Inquirer (@inquirerdotnet) June 9, 2021

​İstikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim kıstaslarına göre değerlendirmeleri de içeren listede, bu yıl şehirlerin Kovid-19 salgınına karşı yönetim yeteneklerinin ana belirleyici olduğu kaydedildi.

Son sırada Suriye’nin Şam kenti yer aldı

Devam eden çatışmalar nedeniyle yaşamın çok zor olduğu Suriye'nin başkenti Şam, listedeki 140 şehir arasında en son sırada yer aldı.

Şam'ın ardından ise en az yaşanabilir şehirler listesinde sırasıyla Nijerya’nın Lagos, Papua Yeni Gine’nin Port Moresby, Bangladeş’in Dakka şehirleriyle Cezayir’in başkenti Cezayir bulunuyor.