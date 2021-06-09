Yunanistan'ın Türkiye sınırında 'göçmensavar' ses topu kullanması, AB'nin kulaklarını tırmaladı

Meriç'ten göçmen akışına karşı yön şaşırma, sağırlık, dayanılmaz acı ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açan ses topları konuşlandıran Atina'ya, AB'den "Garip bir yöntem, temel hakları ihlal edebilir" uyarısı geldi. Yunan bakan ise polis yöntemlerinin hikmetinden sual olmayacağı, AB mevzuatına uygun her teknolojiyi kullanacaklarını söyledi.

Türkiye üzerinden gelen göçmenleri geri itmek için işkenceye varan yöntemlere başvurmakla suçlanan Yunanistan, bu kez göçmeleri geri püskürtmek için ses topu kullanmaya kalkınca, Brüksel'de rahatsızlık yarattı.

Rahatsızlığın sebebi, Atina'daki sağcı hükümetin Türkiye ile kara sınırına Meriç Nehri'nden göçmen gelişini engellemek üzere 2 Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi konuşlandırması. Hem sivil hem askeri kullanımlı, taşınabilir LRAD sistemleri, jet motoru sesinden bile yüksek olan 162 desibele varan ses yayarak insanlarda yön şaşırmaya, sağırlığa, dayanılmaz acılara ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis ile Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, bugün Brüksel'deki görüşmelerinin ardından gazetecilerin karşısına geçtiğinde, Türkiye sınırında denenen ses toplarıyla ilgili anlaşmazlık görüntüsü çizdi.

#Greece wants to blast high-decibel sound waves to deter migrants from #Turkey: an "odd way to protect your borders," according to Commissioner @YlvaJohansson.



But Greek Migration and Asylum Minister @nmitarakis defended the move as police business. https://t.co/gmy6AOoO9a — EURACTIV (@EURACTIV) June 9, 2021

Ses topunun görüşmede ele alınıp alınmadığı sorusu üzerine "Bugün bunu konuşmadık" diyen Johansson, "Benim görüşüme göre bu, sınırlarınızı korumak için garip bir yöntem" diye ekledi.

Yasallığının sorgulanmaya açık olduğuna işaret eden Avrupa Komisyonu üyesi, "Bu, Avrupa Komisyonu'nun finanse ettiği bir şey değil. Ve umarım temel haklara uygundur, fakat elbette bunun netleştirilmesi gerekir" diye konuştu.

Yunanistan'ın ses topu kullanarak AB hukukunu ihlal edip etmediği sorusunu "Yunan polisini etkileyen operasyonel meseleler hakkında konuşmayacağım. Polis yaptıklarını kendi bildiği yöntemlerle yapmak zorundadır" diye yanıtlayan Mitarakis, göçmenlere karşı ses topu kullanmalarının 'tuhaf olmadığını' savundu.

Yunan bakan, "Bizim bakış açımız, uluslararası hukuku ihlal etmediği müddetçe teknolojiyi her türlü şekilde kullanmak yönünde. Bu, kimseyi tehlike altına sokmadan AB sınırlarını koruyabilir. Asıl soru, yaptığımız her şeyin hem etkili hem de AB düzenlemelerine uygun olması gereği" izahatını getirerek ekledi:

"Bazı şeylerin AB mevzuatına uygun olmadığı görüşü varsa bunu tartışmak için gerekli forumlar bulunmaktadır. Eğer istenirse biz de bunun teknik tarafıyla ilgili bilgi sağlayabiliriz. Bu yüzden bugün siyasi seviyede bu konuyu görüşmedik."

Mitarakis, 'Yunan polisi ve sahil güvenliğinin sınırlarda ve Ege'de özellikle son 2 yılda insan hayatının korunmasında mükemmel bir geçmişi olduğunu' iddia etti.

Avrupa Komisyonu, Atina'nın Meriç sınırına ses topu konuşlandırma kararı açıklaması üzerine bu ay başında Yunan hükümetinden sistemle ilgili ayrıntılı bilgi vermesini talep etmişti.

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözleme gibi insan hakları örgütleri, insan bedeni ve sağlığı üzerinde tehlikeli sonuçlarına dikkat çekerek LRAD sistemi kullanımına karşı çıkan açıklamalar yayımladı.