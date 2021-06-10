Belarus, Polonya'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Transneft Sözcüsü İgor Demin, Belarus petrol boru hattı operatörü Gomeltransneft’in, ‘Drujba’ boru hattının Belarus’tan geçen kısmında planlı çalışmaların yapılması için Polonya’nın Adamowo-Zastawa yerleşimi yönündeki petrol sevkiyatını bugün saat 12.00’den itibaren 96 saat süreyle durdurduğunu açıkladı.

Demin, "Gomeltransneft, ‘Drujba’nın Belarus kısmında, planlı çalışmaların yapılması için Adamowo-Zastawa yönündeki petrol sevkiyatını bugün saat 12.00’den itibaren 96 saatliğine durdurdu" ifadelerini kullandı.

Daha önce Avrupa Birliği (AB), Ryanair uçağının Minsk’e zorunlu iniş yapmasıyla ilgili olarak Belarus’un kimya ve petrol işleme sektörlerine karşı yaptırımlar uygulanabileceğini açıklamıştı.